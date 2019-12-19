TİKA'dan Ekvador'daki tarımsal kalkınmaya sera desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Ekvador'daki tarımsal kalkınmaya sera desteği

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekvador hükümeti ile iş birliği çerçevesinde dört bölgeye sera inşa ederek tarımsal kalkınmaya destek verdi.

TİKA'dan Ekvador'daki tarımsal kalkınmaya sera desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekvador hükümeti ile iş birliği çerçevesinde dört bölgeye sera inşa ederek tarımsal kalkınmaya destek verdi.


TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Amerika ülkesi Ekvador'da "Ulusal Kalkınma Planı" ile düşük gelirli ailelere toplu konut inşa eden Devlet Başkanlığı ve TİKA arasında iş birliğine gidildi.


Proje çerçevesinde başkent Quito'nun yanı sıra Manta, Pujili ve Guayaquil'deki toplu konutlarda mutlak yoksulluk sınırında yaşayan ailelerin imece usulü tarım yapabileceği dört sera, iç donanımları ile kuruldu.


Seraların hizmete alınması dolayısıyla başkentte düzenlenen törende konuşan Türkiye'nin Quito Büyükelçisi Hatice Oya Tunga Çağlı, Ekvador'da resmi makamlar ve STK'lerle, ihtiyaç duyulan alanlarda iş birliği geliştirmeyi sürdüreceklerini vurguladı.


Tunga Çağlı, "Dünyanın her yerinde ekonomik fırsatların oluşturulması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için projeler yürüten TİKA gibi bir kuruluşumuzun olması gurur verici." dedi.


Ekvador Devlet Başkanlığının projedeki en üst düzey temsilcisi Isabel Maldonado Vasco ise "Ekvador'un ve dünyanın daha müreffeh bir yer olmasını isteyen ve bu amaçla çalışan Türkiye'nin desteği bizim için örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.


TİKA'nın kurduğu serada üreticilik yapan Ekvadorlular da desteklerinden ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.


Üreticilerden Katern Espinosa, "Türkiye'ye büyük şükran duyuyoruz. Umarım Tanrı size çokça yardım etmeye devam eder." derken, Cleotilde Esperanza de la Cruz ise "Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek azdır. Burada harika sebzeler yetiştiriyoruz. Bu sayede hem de Türkiye hakkında daha fazla bilgi sahibi olduk." şeklinde konuştu.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:54 Kaynak: AA
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