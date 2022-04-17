TİKA'dan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı - Son Dakika
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TİKA'dan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

17.04.2022 16:52
TİKA'dan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

TİKA Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA olarak bu sene Irak'ın genelinde 6 bin aileye ramazan yardımı ulaştıracaklarını söyledi.

Ramazan programına başkent Bağdat'ta başladıklarını, dün de Kerkük'te dağıtım gerçekleştirdiklerini belirten Yazıcı, bugün ise Erbil'deki Bahırka Mülteci Kampı'nda 300 aileye gıda kolisi dağıttıklarını aktardı.

Yazıcı, "Erbil çevresindeki kamplarda bu sene 2 bin adet gıda kolisi dağıtacağız." dedi.

TİKA Koordinatörü Yazıcı, Kerbela ve Nasiriye'deki yoksul ve muhtaç ailelere de gıda yardımında bulunacaklarını sözlerine ekledi.

TİKA'dan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

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Bağdat, Erbil, Irak, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı - Son Dakika


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