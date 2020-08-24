TİKA'dan Namibya'daki genç sporculara destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya'nın en dezavantajlı bölgelerinden birisi olan Zambezi bölgesindeki gençlerin ulusal ve uluslararası turnuvalara katılabilmelerini sağlamak amacıyla futbol malzemeleri desteğinde bulundu.

Zambezi bölgesi Namibya'da var olan toplam 14 bölgeden biri olup, Namibya genelindeki ekonomik gelir dağılımından en az faydalanan bölgeler arasında yer alıyor. İşsizlik oranının çok yüksek olduğu bölgede gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp spora başlamaları ve ulusal ve uluslararası turnuvalara katılabilmeleri için sporculara futbol malzemeleri temin edildi.

Spor malzemelerinin teslim töreninde konuşan TİKA Windhoek Koordinatörü Özlem Güvenç, Namibya NDP5 Kalkınma planları içerisinde de bulunan insan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında futbolun insanları dil, din, ırk ayırt etmeden birleştiren evrensel bir oyun olduğunu ifade etti. Güvenç sözlerine şöyle devam etti: "Umarım bu proje, Zambezi gençlerinin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine, olumlu yönde destek verecektir."

Zambezi Futbol Takımı Kaptanı Dennis Matomola ise konuşmasında, "Zambezi gençliğine verdiğiniz bu katkı gençlerin futbola olan ilgisini arttıracağı gibi onları kötü alışkanlıklardan da uzak tutacak ve milliyetçilik duygularının gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Matomola, verilen bu destek için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederim" dedi. - ANKARA