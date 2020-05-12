TİKA Gazzeli kadınlar için dikiş atölyesi açtı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dikiş atölyesi açtı.

Eşinden boşanmış ya da eşi vefat eden dul kadınların kalkınması için hayata geçirilen ve TİKA tarafından geliştirilerek uygulamaya konulan proje kapsamında, Gazze'deki Emel Yetim Kurumunda bir dikiş atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

TİKA, atölyeye 33 dikiş makinesi ile kumaş, iplik, iğne gibi gerekli malzemeleri temin etti.

Emel Yetim Kurumu Müdürü Iyad el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyede bugün ilk olarak 30 kadına dikiş eğitimi vermeye başladıklarını söyledi.

Proje ile dul kadınların eğitilmesi ve meslek sahibi edindirilmesinin amaçlandığını belirten Mısri, eğitim sürecinin 3 ay devam edeceğini, daha sonraki 3 ayda ise üretim yapılacağını ifade etti.

Atölyedeki üretimle yetim çocukların ihtiyaçları karşılanacak

Mısri, atölyedeki üretimle genel olarak Gazze'deki yetim çocukların kıyafet gibi ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kadınlara evlerinde çalışmaları için dikiş makinesinin hediye edileceğini ya da atölyede istihdam edilerek bir gelir kapısı açılacağını anlatan Mısri, daha sonra yeni bir grup alınarak eğitim faaliyetinin sürdürüleceğini kaydetti.

Mısri, Gazze'ye verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk hükümetine teşekkür etti.

Atölye umut kaynağı oldu

Atölyede eğitime başlayan Filistinli kadın Dünya Yasemin (40) de dikiş ve tasarım hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımı attığını söyledi.

İsrail'in 2014 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda eşini ve büyük oğlunu kaybeden, halihazırda 7 yetim çocuğu bulunan Yasemin, atölyede alacağı eğitimin, kendisi için "umut" olduğunu, buradan öğrenecekleriyle ailesinin geçimini sağlayabileceğini ifade etti.

Atölyede, yetimler için yapılacak çalışmaların yanı sıra bir müddet karantina merkezleri için maske üretimi gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Gazze Şeridi'nde 20 bin yetim bulunuyor. Emel Yetim Kurumu ise 11 bin yetim için hizmet veriyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli büyük geçim sıkıntısı yaşıyor.