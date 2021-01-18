TİKA'nın Özbekistan'a hediye ettiği 20 mobil ofis aracı, 3 yılda 5 milyon kişiye hizmet verdi - Son Dakika

TİKA'nın Özbekistan'a hediye ettiği 20 mobil ofis aracı, 3 yılda 5 milyon kişiye hizmet verdi

18.01.2021 12:24

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA ) Özbekistan Adalet Bakanlığına bağlı Devlet Hizmetleri Ajansına hediye edilen 20 mobil ofis aracı, şimdiye kadar 5 milyon kişiye hizmet verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA ) Özbekistan Adalet Bakanlığına bağlı Devlet Hizmetleri Ajansına hediye edilen 20 mobil ofis aracı, şimdiye kadar 5 milyon kişiye hizmet verdi.

TİKA'nın Eylül 2018'de Devlet Hizmetleri Ajansına hediye ettiği 20 mobil ofis aracı sayesinde ülkenin en uzak köşelerinde devlet hizmetleri verilebilirken, bu araçlar sayesinde 3 yılda ülke genelindeki 5 milyon kişinin 150 çeşit devlet hizmetine erişimi sağlandı.

TİKA tarafından Özbekistan hükümetine hediye edilen mobil ofis aracı Taşkent'e 150 kilometre uzakta bulunan Tanrı Dağı eteklerindeki Çimyan köyüne giderek, onlarca vatandaşa çeşitli devlet hizmetleri sundu. Böylece, dağlık bölgede yaşayanların il merkezine gitmelerine gerek kalmazken, zaman ve paradan da tasarruf edildi.

"Elektriğin olmadığı bölgelerde bile hizmet verilebildi"

Devlet Hizmetleri Ajansı Taşkent Ofisi Basın Sözcüsü Erkin Doripov, bölgeye giden AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun noter, vergi, miras, sigorta ve tapu hizmetleri, şirket kurma, çalışma izni ve ruhsatı, doğum belgesi, kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleri, elektrik, gaz, su ve diğer fatura ödemeleri, belge ve evrak tescili, kreş ve okul kaydı, emeklilik ve askerlik işlemleri, özel ve tüzel kişilerin doğal gaz ve elektrik abonelikleri, inşaat ve mimarlık izinleri başta olmak üzere 150 çeşit hizmet verdiğini söyledi.

TİKA'nın Özbekistan'a hediye ettiği mobil ofis araçları sayesinde ülkenin en uzak köşelerinde yaşayanların işinin kolaylaştığını ve vatandaşın ayağına gidilerek devlet hizmetleri verildiğini vurgulayan Doripov, bu araçların güneş enerjisi üreten panellerle donatılmasından dolayı elektriğin olmadığı bölgelerde bile hizmet verilebildiğinin altını çizdi.

Doripov, mobil ofis araçlarının her birinin bugüne kadar ortalama 30 bin kilometre mesafe kat ettiğini aktararak, "TİKA'nın takdim ettiği 20 mobil ofis aracı 3 yılda ülkenin uzak köşelerine toplam 530 bin kez giderek, oralarda yaşayan 5 milyon kişiye hizmet götürdü." dedi.

"Özbekistan'a destek sağlamayı sürdüreceğiz"

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Cemalettin Tüney de Çimyan köyüne giderek hizmet veren mobil ofis aracını ziyaret etti, vatandaşlara verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Dağlık bölgede yaşayan vatandaşlarla sohbet eden Tüney, ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tüney, TİKA tarafından 2018'de hediye edilen bu araçların ülkenin uzak bölgelerine giderek, il ve ilçe merkezlerinden uzakta yaşayan vatandaşlara çeşitli hizmetler götürdüğünü söyledi.

TİKA'nın Özbekistan'a 50 ambulans ve 20 mobil klinik de hediye ettiği bilgisini de paylaşan Tüney, tüm bunların vatandaşların ayağına hizmet götüren araçlar ve TİKA'nın yüz akı projeleri olduğunu kaydetti.

Tüney, Özbekistan ile Türkiye arasındaki gönül köprüsünün inşasında bu vasıtayla hizmet sundukları için TİKA olarak mutlu olduklarını dile getirerek, "Bunun gibi projelerle Özbekistan'a destek sağlamayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

TİKA'nın Özbekistan'a hediye ettiği 20 mobil ofis aracı, 3 yılda 5 milyon kişiye hizmet verdi
TİKA'nın Özbekistan'a hediye ettiği 20 mobil ofis aracı, 3 yılda 5 milyon kişiye hizmet verdi
TİKA'nın Özbekistan'a hediye ettiği 20 mobil ofis aracı, 3 yılda 5 milyon kişiye hizmet verdi
TİKA'nın Özbekistan'a hediye ettiği 20 mobil ofis aracı, 3 yılda 5 milyon kişiye hizmet verdi

Özbekistan, Adalet, Eylül, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'nın Özbekistan'a hediye ettiği 20 mobil ofis aracı, 3 yılda 5 milyon kişiye hizmet verdi - Son Dakika


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