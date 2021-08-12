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TikTok, gençleri ders çalışmaya ve dinlemeye teşvik etmek için uygulamada değişikliklere gidiyor - Son Dakika

TikTok, gençleri ders çalışmaya ve dinlemeye teşvik etmek için uygulamada değişikliklere gidiyor

12.08.2021 17:11
TikTok, gençleri ders çalışmaya ve dinlemeye teşvik etmek için uygulamada değişikliklere gidiyor, System.String[]

TikTok, gençlerin iyiliği için uygulamada bir dizi değişikliğe gideceğini duyurdu.

TikTok, gençlerin iyiliği için uygulamada bir dizi değişikliğe gideceğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, değişiklikler çerçevesinde 12-15 yaşlarındaki kullanıcılar saat 21.00'den, 16-17 yaşlarındakiler de 22.00'den sonra anlık bildirim almayacak.

Bu değişiklerle, genç kullanıcıların ders çalışmaya ve dinlenmeye odaklanması, uyumasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

TikTok'un açıklamasında, "Özellikle genç kullanıcılarımızın erken dönemde olumlu dijital alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmayı ümit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dijital analitik şirketi App Annie, Çin'in video paylaşım uygulaması TikTok'un, 2020'de Facebook Messenger'ın önüne geçerek en çok indirilen uygulama unvanını kazandığını açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TikTok, gençleri ders çalışmaya ve dinlemeye teşvik etmek için uygulamada değişikliklere gidiyor - Son Dakika


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