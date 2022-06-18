TikTok kullanıcılarını korkutan gizlilik iddiası!

Başta Çin menşeili olarak macerasına başlayan TikTok, yakın geçmişte ABD'deki faaliyetlerini başka bir şirkete devretmeye zorlanmıştı. Bu baskının arkasındaki sebep, ABD ve Çin arasındaki öfkenin gizlilik endişeleri doğurmasıydı. ABD'deki TikTok kullanıcılarının verilerinin Çin'deki çalışanlar tarafından erişelemediği sanılsa da ortaya atılan bir gizlilik iddiası, paniğe neden oldu.

Çinli hackerlar bugüne kadar ABD'yi ve diğer pek çok ülkeyi yazılım konusunda tahribata uğrattı. İstihbaratçıların da hackerlarla birlikte çalışması, devlet sırrı bile sayılabilecek bilgilerin Çin Hükümeti'ne altın tepside verilmesi hep bir gizlilik sorunuydu. Eğer iddialar doğruysa ABD Hükümeti'nin endişelenmesi için yeni sebepler var.

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ABD kullanıcılarının TikTok verileri, Çin'de depolanmış olabilir

TikTok, tüm dünyada Bytedance adındaki bir şirket tarafından yönetiliyor olsa da ABD'de işler biraz farklı. Ülkede Donald Trump tarafından çıkarılan yasama emriyle birlikte, ABD'deki TikTok kullanıcılarının verileri ayrılmıştı. ABD verileri yalnızca Bytedance'in ABD'deki çalışanları tarafından görülebilecekti. Ancak son iddialara göre Çin'deki çalışanların hala o verilere erişimi var.

Buzfeed'e konuşan bazı çalışanların iddiasına göre Çin'in, ABD'deki verilere Eylül 2021'den Ocak 2022'ye kadar erişimi vardı. Bununla birlikte hala tüm verileri görme yetkisi olan çalışanlar var. Hatta sistemdeki her şeye erişimi olan ve 'usta yönetici' lakaplı bir Çinli çalışanın da olduğu söylendi. Bu iddialar, ABD'nin veri güvenliği ile ilgili endişelerini daha çok tetikleyebilir.

TikTok, bugüne kadar ABD'deki verilerin asla Çin Hükümeti ile paylaşılmayacağını tekrarlamıştı. Verilerin Çin Hükümeti'ne gidip gitmediği bilinmese de, ülkedeki baskıcı hükümet düşünüldüğünde endişelenenler olabilir. Ancak bardağa farklı bir açıdan bakalım, Türk kullanıcıların verileri her zaman Çin tarafından görülebiliyordu. Ülkemizde ve dünyanın geri kalanında durum bu şekilde.

İlerleyen zamanlarda Çin'in baskıcı politikaları ve diğer ülkelere yaşattığı siber korku, başka ülkeleri de ABD'dekine benzer kararlar almaya itebilir. Henüz ülkemizde bir TikTok yasağının olacağını söylemek için çok erken, yine de TikTok'un diğer sosyal medya platformları kadar güvenilir olmadığını unutmayalım.

Sizce Türkiye'de veri gizliliğinden dolayı bir sosyal medya yasası çıkar mı?