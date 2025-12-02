Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Bursa\'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu
02.12.2025 13:19  Güncelleme: 16:15
Bursa'da çalınan 1.2 milyon liralık Tiny House, jandarma tarafından bulundu, zanlı tutuklandı.

Bursa'da, hafta sonunu geçirmek için aldığı Tiny House, çalınınca sahibi hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık değerindeki evi ve içindeki eşyaları çalan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

EV SAHİBİ EVİ YERİNDE GÖREMEDİ

Şaka gibi olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zanlı K.E., değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan tek katlı Tiny House evi ve içindeki malzemeleri çaldı. Evin sahibi geldiğinde evi göremeyince, durumu Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ, ZANLI TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekipleri, 8 mahalledeki tüm güvenlik kameralarını izleyerek zanlının K.E. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla, Tiny House ev tam ve eksiksiz şekilde sahibi M.E. isimli şahsa teslim edilirken, zanlı K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, Olaylar, Mudanya, Bursa, Suç

