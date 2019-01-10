Son Dakika Haberleri: Tipi Altında Süs Havuzunda Buz Pateni Yaptılar

Tipi Altında Süs Havuzunda Buz Pateni Yaptılar

1 saat önce

Tipi altında süs havuzunda buz pateni yaptılar Eğitime 1 gün süreyle ara verilen Doğu Anadolu'da kar ve tipi hayatı felç ettiERZURUM - Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Bayburt'ta eğitime bugün ara verildi.

Tipi altında süs havuzunda buz pateni yaptılar
Eğitime 1 gün süreyle ara verilen Doğu Anadolu'da kar ve tipi hayatı felç etti

ERZURUM - Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Bayburt'ta eğitime bugün ara verildi. Gece saatlerine başlayan kar fırtınası Doğu Anadolu'da hayatı felç etti. Erzurum'da bir grup öğrenci ise tipi altında süs havuzunda buz pateni yaptı.
Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle karayollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. 2 binin üzerinde köy ve mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bölgede şehirlerarası yolların da açık tutulabilmesi için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kapanan güzergahlarda yolculuk yapan otobüs yolcularının ise otogarlarda bekleyişleri sürüyor.
"Tipi altında süs havuzunda buz pateni yaptılar"
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk havan nedeniyle Erzurum Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önündeki bin 800 metrekarelik süs havuzu buzla kaplandı. Bu durumu fırsat bilen Büyük Okyanus Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle süs havuzunu buz pistine dönüştürdü. Kulüp Başkanı Eren İlter ile yardımcı antrenörler tarafından süs havuzunda gündüz ve akşam saatlerinde her yaş grubuna buz pateni eğitimi veriliyor.
İsteyen herkese buz pateni öğrettiklerini anlatan Eren İlter, "Buraya gelen 7'den 70'e herkes buz pateni öğrenebilir. Özellikle doğal havuzu tercih ettim. Çünkü buradan şu ana kadar 20-30 milli sporcu çıktı. Hatta bunlardan bir tanesi dünya şampiyonasında bin metrede yedinci oldu" ifadelerini kullandı.
"Erzurum'un kış şartlarını, soğuğunu spora, eğlenceye çevirme şansımız var" diyen İlter, soğukların devam ettiği sürece eğitimleri sürdüreceklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:42 Kaynak: İHA

Ağrı, Bayburt, Genel
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