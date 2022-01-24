Tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Tunceli- Erzincan kara yolunun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama, kentteki olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olduğu belirtildi.

Kar ve tipi yüzünden dün ulaşıma kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolunun, ekiplerin çalışmasıyla açıldığı aktarılan açıklamada, Tunceli'nin Erzincan il sınırındaki Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasındaki yolun ise halen tır geçişlerine kapalı olduğu kaydedildi.