TIR'a çarpan motosikletli öldü, arkadaşı yaralı
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GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Murat Yılmaz (25) yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı Oktay Çetinoğlu ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:44 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in Yavuzeli
ilçesinde, TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Murat Yılmaz
(25) yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı Oktay Çetinoğlu ise yaralandı.
Kaza, dün akşam, Gaziantep- Yavuzeli yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Murat Yılmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, kavşakta, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen TIR'a çarptı. Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Murat Yılmaz, yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı Oktay Çetinoğlu ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Oktay Çetinoğlu'nu ambulansla hastaneye kaldırdı. Murat Yılmaz'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından götürüldüğü Adli Tıp Kurumu
'ndaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Gaziantep
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