Son Dakika Haberleri: TIR'a çarpan otomobil 70 metre sürüklendi: 1 ölü, 5 yaralı (2)
Son Dakika Güncel TIR'a çarpan otomobil 70 metre sürüklendi: 1 ölü, 5 yaralı (2)

TIR'a çarpan otomobil 70 metre sürüklendi: 1 ölü, 5 yaralı (2)

7 saat önce

ANKARA'YA GEZMEYE GİTMİŞLERKırıkkale'de, TIR'a çarparak, ters döndükten sonra yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobilde yaşamını yitiren Mustafa Karakaya'nın (19), Sivas'ta yaşadığı ve Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü'nde öğrenim gördüğü belirtildi.

TIR'a çarpan otomobil 70 metre sürüklendi: 1 ölü, 5 yaralı (2), System.String[]

ANKARA'YA GEZMEYE GİTMİŞLER

Kırıkkale'de, TIR'a çarparak, ters döndükten sonra yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobilde yaşamını yitiren Mustafa Karakaya'nın (19), Sivas'ta yaşadığı ve Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü'nde öğrenim gördüğü belirtildi. 1'inci sınıf öğrencisi Karakaya'nın, dün arkadaşlarıyla gezmek amacıyla Ankara'ya gittiği, bu sabah da okula yetişmek için erkenden yola çıktıkları öğrenildi.


Mustafa Karakaya, Karakaya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:35 Kaynak: DHA
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