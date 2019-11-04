TIR'a çarpan otomobil 70 metre sürüklendi: 1 ölü, 5 yaralı (2)
7 saat önce
ANKARA'YA GEZMEYE GİTMİŞLERKırıkkale'de, TIR'a çarparak, ters döndükten sonra yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobilde yaşamını yitiren Mustafa Karakaya'nın (19), Sivas'ta yaşadığı ve Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü'nde öğrenim gördüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:35 Kaynak: DHA
ANKARA'YA GEZMEYE GİTMİŞLER
Kırıkkale'de, TIR'a çarparak, ters döndükten sonra yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobilde yaşamını yitiren Mustafa Karakaya'nın (19), Sivas'ta yaşadığı ve Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü'nde öğrenim gördüğü belirtildi. 1'inci sınıf öğrencisi Karakaya'nın, dün arkadaşlarıyla gezmek amacıyla Ankara'ya gittiği, bu sabah da okula yetişmek için erkenden yola çıktıkları öğrenildi.
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