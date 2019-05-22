Tır'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
10 saat önce
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü Latif Kılbitmez, ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:33 Kaynak: DHA
MALATYA'nın Doğanşehir
ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü Latif Kılbitmez, ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Erkenek Tüneli
'nde meydana geldi. Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinden, Malatya
yönüne giden Latif Kılbitmez yönetimindeki 23 FA 363 plakalı otomobil, tünelde kontrolden çıkarak, Mehmet Aydın
Güzel'in kullandığı 02 DG 419 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kılbitmez, ağır yaralandı. Latif Kılbitmez, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Malatya
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