TIR'da gümrük kaçağı cerrahi malzeme ele geçirildi - Son Dakika

ARTVİN'in Sarp Sınıp Kapısı'nda, TIR'ın kabinindeki yatakta, yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen yüz dolgu malzemeleri ele geçirildi.

Artvin Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Y.S. idaresindeki 34 SU 0509 plakalı TIR'ı durdurarak, arama yaptı. Şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirilen TIR'ın kabinindeki yatağın üzerinde gümrük kaçağı 66 kozmetik ürün ele geçirildi. Estetik cerrahisinde, yüz dolgu işleminde kullanılan ve piyasa değeri 36 bin TL olan malzemelere el konuldu. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten ve şüpheli sürücü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.