Son Dakika Haberleri: Tır devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı
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Tır devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı

2 saat önce

KIRIKKALE'de lastiği patlayarak kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Tır devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı, System.String[]

KIRIKKALE'de lastiği patlayarak kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Serkan Sakallı yönetimindeki 05 AAH 500 plakalı TIR, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada sürücü Serkan Sakallı yaralanırken, TIR'ın dorsesindeki gıda ürünleri yola saçıldı. Yaralı sürücü, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Yolun temizlenmesi ardından ulaşım normale dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Serkan Sakallı, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:14 Kaynak: DHA
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