Son Dakika Haberleri: TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

2 saat önce

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]
KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kazada, hudaya dönen otomobilin motoru ise yola fırladı. 
Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Balışeyh karayolunun 17'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Yozgat'a giden Burhanettin Değerli yönetimindeki 66 LR 302 plakalı TIR, hızlı tren şantiyesinden ana yola çıkan Halil Küçük yönetimindeki 06 BCA 632 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken, motoru yola fırladı. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücü Burhanettin Değerli, yaralandı.
Emniyet kemeri takılı olan yaralı sürücü, gelen polis ve sağlık ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sürücü, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:17 Kaynak: DHA
ankara, balışeyh, kırıkkale, tır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı Japonlardan gündemi sarsacak iddia: Sinop Nükleer Santrali durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:18:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]