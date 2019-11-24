Son Dakika Haberleri: TIR'ın dorsesindeki tonlarca sucuk bağırsağı yandı
Son Dakika Güncel TIR'ın dorsesindeki tonlarca sucuk bağırsağı yandı - Son Dakika

TIR'ın dorsesindeki tonlarca sucuk bağırsağı yandı

6 saat önce

EDİRNE'nin Havsa ilçesi TEM yolunda, hareket halindeki TIR'ın dorsesi alev aldı.

TIR'ın dorsesindeki tonlarca sucuk bağırsağı yandı, System.String[]

EDİRNE'nin Havsa ilçesi TEM yolunda, hareket halindeki TIR'ın dorsesi alev aldı. Yangında, dorsedeki radyatörler kullanılmaz hale geldi, tonlarca sucuk bağırsağı da yandı.

İstanbul'dan yüklediği radyatör ve hayvan bağırsağını Belarus'a götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı yönüne giden Mehmet Akkoyun yönetimindeki 34 BZK 661 plakalı TIR, Edirne TEM yolu Havsa  ilçesi yakınlarına geldiğinde, dorsesi alev aldı. Durumu fark eden Akkoyun, TIR'ı yolun sağına çekerek itfaiyeyi ve jandarmayı aradı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdehale ederken, jandarma da yolda güvenlik önlemleri aldı. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangında tonlarca sucuk bağırsağı yandı, radyatörler de kullanılmaz hale geldi.

TIR şoförü Mehmet Karakoyun, dorsenin birden alev aldığını belirterek, "Yangının neden çıktığını anlayamadım. Biri dorseye ateş mi attı, nasıl oldu anlamadım. Çadır yandan alev aldı. Aracın lastikleri, her şeyi sağlam. Yangın çıkması için hiçbir neden yok" dedi.


Havsa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güngören'de park halindeki servis minibüsü alev alev yandı
Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 15:14:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TIR'ın dorsesindeki tonlarca sucuk bağırsağı yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]