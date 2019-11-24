TIR'ın dorsesindeki tonlarca sucuk bağırsağı yandı

EDİRNE'nin Havsa ilçesi TEM yolunda, hareket halindeki TIR'ın dorsesi alev aldı. Yangında, dorsedeki radyatörler kullanılmaz hale geldi, tonlarca sucuk bağırsağı da yandı.

İstanbul'dan yüklediği radyatör ve hayvan bağırsağını Belarus'a götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı yönüne giden Mehmet Akkoyun yönetimindeki 34 BZK 661 plakalı TIR, Edirne TEM yolu Havsa ilçesi yakınlarına geldiğinde, dorsesi alev aldı. Durumu fark eden Akkoyun, TIR'ı yolun sağına çekerek itfaiyeyi ve jandarmayı aradı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdehale ederken, jandarma da yolda güvenlik önlemleri aldı. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangında tonlarca sucuk bağırsağı yandı, radyatörler de kullanılmaz hale geldi.