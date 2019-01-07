Son Dakika Haberleri: Tır Şarampole Devrildi, 1 Yaralı

Tır Şarampole Devrildi, 1 Yaralı

2 saat önce

Afyonkarahisar'da bir tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tır Şarampole Devrildi, 1 Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'da bir tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, saat 11.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya karayolunun 20. kilometresi Sülümenli kavşağında meydana geldi. Ali Ö. idaresindeki 64 FP 984 plakalı tır, Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halinde iken iddialara göre yolun kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü Ali Ö. kazada hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Afyonkarahisar Devlet hastanesine kaldırılan sürücü Ali Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:48 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, 3. Sayfa
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