Tır şoförünün manevrası sürüyü telef olmaktan kurtardı - Son Dakika
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Tır şoförünün manevrası sürüyü telef olmaktan kurtardı

16.10.2022 13:50

Tır şoförünün manevrası sürüyü telef olmaktan kurtardı Kazayı gören Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yardım için durdu Bandırma-Karacabey Yolu'nda gerçekleşen kazada, zirai ürün taşıyan tır, önüne çıkan koyun sürüsüne çarptı.

Tır şoförünün manevrası sürüyü telef olmaktan kurtardı

Kazayı gören Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yardım için durdu

BURSA - Bandırma-Karacabey Yolu'nda gerçekleşen kazada, zirai ürün taşıyan tır, önüne çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sadece bir koyun yaralanırken, sürünün çobanı olay yerinden kaçtı.

Yol ortasında kalan koyunun yardımına ise o sırada bir etkinlikten dönen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yetişti. Kazayı görünce hemen makam aracını durduran Ali Özkan, ekibiyle birlikte yol güvenliğini alıp koyununun emniyetini sağladıktan sonra, polis ekiplerini olay yerine çağırdı. Yaralı koyun tedavi edilmek üzere Karacabey Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

Tır şoförünün dikkati faciayı önledi

Bandırma'dan Karacabey'e doğru giden tır, yaşanılan kazada ufak çaplı hasar alırken, taşıdığı tarım ürünlerinin bir kısmı da yola saçıldı. Tır şoförünün yaptığı fren manevrasıyla sürünün çoğu karşıya geçerken, sadece bir koyun yaralandı. Dikkatiyle olası bir faciayı önleyen tır sürücüsü, uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Şoförü, Başkan Özkan ve olay yerine gelen polis ekipleri teselli etti.

Başkandan dikkatli olma çağrısı

Kazaya müdahale ettikten sonra bir açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey sınırları içerisinde gerçekleşen bu kazanın olduğu yerin az ilerisinde traktörlerin, insanların ve hayvanların karşıya güvenle geçebilmesi için bir alt geçit var ancak sürünün çobanı dikkatsizce davranarak, sürüyü kara yolunun ortasından geçirmeye çalışıyor. Tır şoförünün dikkati sayesinde sadece bir koyun darbe alıyor. Allah beterinden saklasın ama vatandaşlarımızı daha dikkati olmaya davet ediyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Ali Özkan, Karacabey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır şoförünün manevrası sürüyü telef olmaktan kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tır şoförünün manevrası sürüyü telef olmaktan kurtardı - Son Dakika
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