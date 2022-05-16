Tıra arkadan çarpıp hurdaya dönen ticari araç sürücüsü hafif yaralı kurtuldu - Son Dakika
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Tıra arkadan çarpıp hurdaya dönen ticari araç sürücüsü hafif yaralı kurtuldu

16.05.2022 10:02

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu Ilıca-Kumköy kavşağında ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu Ilıca- Kumköy kavşağında ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Ön kısmı tırın altına girerek hurdaya dönen aracın sürücüsü, şans eseri kazada hafif yaralandı.

Kaza, Antalya- Alanya D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Salih O.'nun kullandığı 07 AUE 350 plakalı ticari aracın, Ilıca-Kumköy kavşağına yaklaştığında, aynı istikamette seyir halindeyken kırmızı ışıkta beklemekte olan Orhan Y.'nin kullandığı 07 LKV 48 plaka 07 LSM 13 dorse plakalı tıra sol arka kısmından çarpması sonucunda meydana geldi.

Kazada, ön kısmı tırın altına girerek hurdaya dönen ticari araç sürücüsü Salih O., şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Salih O., 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Antalya-Alanya D-400 Karayolu, Ilıca mevkiinde yol kısa süre kapanırken, trafik ve jandarma ekiplerinin gelmesinin ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, araçların kaldırılarak yolu temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

(Arif Kaplan - İHA)

Tıra arkadan çarpıp hurdaya dönen ticari araç sürücüsü hafif yaralı kurtuldu
Tıra arkadan çarpıp hurdaya dönen ticari araç sürücüsü hafif yaralı kurtuldu
Tıra arkadan çarpıp hurdaya dönen ticari araç sürücüsü hafif yaralı kurtuldu
Tıra arkadan çarpıp hurdaya dönen ticari araç sürücüsü hafif yaralı kurtuldu
Tıra arkadan çarpıp hurdaya dönen ticari araç sürücüsü hafif yaralı kurtuldu
Tıra arkadan çarpıp hurdaya dönen ticari araç sürücüsü hafif yaralı kurtuldu
Tıra arkadan çarpıp hurdaya dönen ticari araç sürücüsü hafif yaralı kurtuldu
Tıra arkadan çarpıp hurdaya dönen ticari araç sürücüsü hafif yaralı kurtuldu
Tıra arkadan çarpıp hurdaya dönen ticari araç sürücüsü hafif yaralı kurtuldu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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