Tirah Bölgesinde Tahliye Süreci Durdu

28.01.2026 12:34
Hayber Pahtunhva'da, olumsuz hava şartları nedeniyle tahliye işlemleri askıya alındı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tirah bölgesinde, bölge sakinlerinin yüzde 80 ila 85'inin güvenlik gerekçeleriyle tahliye edildiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Tirah bölgesi yetkilileri tahliyeleri doğruladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle tahliye sürecinin geçici olarak durdurulduğunu belirten bölge yetkilileri, sürecin havaların iyileşmesinin ardından yeniden başlatılacağını ve yolda mahsur kalan ailelerin, iki gün süren kurtarma çalışmalarının ardından Bara'ya ulaştırıldığını bildirdi.

Yetkililer, Tirah'tan Bara'ya ulaşan ailelerin kesin sayısının henüz netleşmediğini ancak bölge nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin hala tahliye edilmediğinin değerlendirildiğini belirtti.

Göç eden kişilere kolaylık sağlamak için Bara'daki kayıt merkezlerinin sayısını artıran yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle tahliye için belirlenen son tarihin uzatıldığını kaydetti.

Yetkililer, bölgede kalan aileleri, hava koşulları düzelene kadar yerlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Tirah'tan Bara'ya uzanan yaklaşık 110 kilometrelik güzergahta etkili olan yoğun kar yağışı ve kayıt merkezlerindeki aksaklıklar, bölgeden göç eden ailelerin yaşadığı zorlukları artırıyor.

Tahliyenin askıya alınması ve Tirah'a girişlere izin verilmemesi nedeniyle bölgede kalan aileler de gıda sıkıntısı yaşıyor.

Yetkililer, bazı ailelerin kadınların erkeklerle aynı merkezlere toplanmasından şikayetçi olmaları nedeniyle tüm merkezlerde kadınlar için ayrı kayıt masalarının oluşturulduğunu belirtti.

Kayıt merkezlerinde kayıt görevlilerinin yanı sıra aşiret temsilcileri, banka personeli ve mobil iletişim şirketi çalışanlarının da görevlendirildiğini ifade eden yetkililer, doğrulama işlemlerinde aşı kayıtlarının da kullanılacağını aktardı.

Bara'daki kaynaklar ise Tirah'tan gelen ailelerin çoğunun Bara'daki akrabalarının yanında kaldığını, bir kısmının ise Peşaver çevresinde bulunan evlerine yerleştiğini aktardı.

Öte yandan bazı yerel aşiret liderleri, eski milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri, federal ve eyalet yönetimlerini, bölgede yeni bir askeri operasyonun önünü açmak amacıyla halkı zorla yerinden etmekle suçladı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Hava Durumu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

