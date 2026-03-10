Tırda 14 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiası: Zanlı kendi kızı dünyaya geldiği gün tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki kız çocuğu, 28 yaşındaki E.K. isimli şahısla birlikte Samsun'da tırla gezmek için Karabük'e gittiğini ve kendisine tırın içinde cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

"20 YAŞINDA SANDIM" SAVUNMASI

Kızın ailesinin şikayeti üzerine E.K. polis tarafından gözaltına alındı. Kızın yaşının 14 olduğunu bilmediğini, kendisine 20 yaşında olduğunu söylediğini ileri süren E.K. tır ile Karabük'e gezmeye gittiklerini ancak cinsel saldırıda bulunmadığını savundu.

TUTUKLANDIĞI SIRADA KIZI DÜNYAYA GELDİ

İlyasköy Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen E.K., ifadesinin alınmasının ardından bugün Samsun Adliyesinde adliyesine sevk edildi. E.K'nin adliyeye sevk edildiği sıralarda eşinin hastanede ikinci kızlarını dünyaya getirdiği öğrenildi. E.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.