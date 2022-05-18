Tırdan 60 litre benzin ve 2 adet akü çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tırdan 60 litre benzin ve 2 adet akü çalan şüpheliler yakalandı

18.05.2022 18:51
Tırdan 60 litre benzin ve 2 adet akü çalan şüpheliler yakalandı

Sakarya'da bir tırdan 60 litre benzin ve 2 adet akü çalan ve şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'da bir tırdan 60 litre benzin ve 2 adet akü çalan ve şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesinde H.B. isimli vatandaşın ikameti önünde bulunan tırdan 2 adet akü ve 60 litre benzin çalındı. Meydana gelen hırsızlık olayı ile alakalı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince inceleme başlatıldı. Güvenlik kamera ve çevrede yapılan incelemeler neticesinde şüpheliler ve kaçtıkları aracın plakası tespit edildi.

Genişletilen çalışmalar çerçevesinde şüpheli F.B ve İ.S.'nin daha önceki tarihlerde Arifiye Hanlı Artvin Sanayi Sitesi ve Erenler ilçelerinde de meydana gelen otodan hırsızlık olayına karıştığı ve toplamda 3 adet akü çaldıkları da belirlendi. Jandarma ekiplerince, şüpheliler Akyazı ilçesi Altındere Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

F.B. ve İ.S. isimli şahıslar işlemleri sonrasında çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 adet akü ise H.B. isimli vatandaşa teslim edildi. - SAKARYA

Tırdan 60 litre benzin ve 2 adet akü çalan şüpheliler yakalandı
Tırdan 60 litre benzin ve 2 adet akü çalan şüpheliler yakalandı

YORUMLAR
500
Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı Pamukova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı Pamukova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Hendek, Benzin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırdan 60 litre benzin ve 2 adet akü çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:57:38. #1.12#
SON DAKİKA: Tırdan 60 litre benzin ve 2 adet akü çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement