Tire 2021 FK İkinci Deplasman Galibiyetini Aldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK'yı 5-1 mağlup eden Tire 2021 FK'nın 5 haftalık galibiyet özlemi sona erdi. Ligde üst üste çıktığı 2 deplasman maçında Karşıyaka'ya 2-1, Kütahyaspor'a 3-1 yenildikten sonra Balıkesirspor, Alanya 1221 (D) ve Eskişehir Anadolu Spor'la 1-1'lik skorlarla berabere kalan sarı-kırmızılı takım, İzmir Çoruhlu FK karşısında patlama yaptı. Bu galibiyetle ligde 31 puana ulaşan 8'inci basamaktaki Tire temsilcisi hafta sonu evinde çıkacağı Nazilli Spor maçı öncesi gözünü yine 7 puan gerisinde olduğu Play-Off hattına çevirdi.