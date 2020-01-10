Tire'de Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tire'de Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği - Son Dakika

Tire'de Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği

7 saat önce

Tire'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, gazetecilerle bir araya geldiTire Öğretmevinde düzenlenen etkinlikte ilçede görev yapan basın emekçilerinin gününü kutlayan Çobanoğlu, "Halkımızın bilgilenmesi ve...

Tire'de Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği, System.String[]

Tire'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, gazetecilerle bir araya geldi

Tire Öğretmevinde düzenlenen etkinlikte ilçede görev yapan basın emekçilerinin gününü kutlayan Çobanoğlu, "Halkımızın bilgilenmesi ve bilinçlenmesi konusunda çaba gösteren, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli katkıları olan basın mensuplarına ilçemiz halkı adına teşekkür eder, basın meslek ilkeleri doğrultusunda görevlerini yürüten başta yerel gazetecilerimiz olmak üzere tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Kününü kutlarım." dedi.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da Gölet Restoranda gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Duran burada yaptığı konuşmada, "Gecesini gündüzüne katarak emek harcayan, yerel ve ulusal bazda tarafsız ve doğru haberleri bizlere fedakarca ulaştıran, halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel görüşlerini kamuoyu ile paylaşan tüm gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Salih Atakan Duran, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seri Muhakeme Usulü ilk kez uygulandı! Suçunu kabul etti, cezası yarı yarıya düştü
Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
00:16 Uzmanlar İran-ABD krizinde Türkiye'nin rolüne işaret ediyor - Son Dakika
00:15 Muş göçmen kaçakçılarına 4 ilde ortak operasyon - Son Dakika
00:12 İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
00:11 İstanbul'da yılın ilk dolunayı - Son Dakika
00:10 2020 yılının ilk ay tutulması fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 00:19:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tire'de Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]