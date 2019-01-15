Son Dakika Haberleri: Tire'de Eğitime Kar Tatili

Tire'de Eğitime Kar Tatili

5 dakika önce

İZMİR'in Tire ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tire'de Eğitime Kar Tatili, System.String[]
İZMİR'in Tire ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle  eğitime bir gün ara verildi.

Tire ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi. Konuya ilişkin Kaymakam Dr. Hasan Tanrıseven, dağ köylerindeki okullarda ve taşımalı eğitimle Tire'ye gelecek öğrenciler için 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini duyurdu. Öte yandan, belediye ekiplerinin yollarda çalışmalarını sürdürdügünü ifade eden Tanrıseven, tüm yolların açık tutulmaya çalışıldığını belirtti.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:36 Kaynak: DHA

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