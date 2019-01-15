Tire'de Eğitime Kar Tatili

İZMİR'in Tire ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İZMİR'in Tire ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Tire ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi. Konuya ilişkin Kaymakam Dr. Hasan Tanrıseven, dağ köylerindeki okullarda ve taşımalı eğitimle Tire'ye gelecek öğrenciler için 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini duyurdu. Öte yandan, belediye ekiplerinin yollarda çalışmalarını sürdürdügünü ifade eden Tanrıseven, tüm yolların açık tutulmaya çalışıldığını belirtti.



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