Tire'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tire'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tire'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, kadına yönelik şiddet olaylarında Tire'nin diğer ilçelere oranla daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Tire'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, kadına yönelik şiddet olaylarında Tire'nin diğer ilçelere oranla daha iyi durumda olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak yapılması planlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı, Tire'de Kutsan Meslek Yüksek Okulu toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Kaymakam Fatih Çobanoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can ve muhtarlar da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Fatih Çobanoğlu, kadına yönelik şiddet olaylarında Tire'nin diğer ilçelere oranla daha iyi durumda olduğunu belirterek ilçedeki her kurumu kadına yönelik şiddet olaylarını en aza indirmek için ortak çalışmaya davet etti.

Tire genelinde aile içi şiddetin önüne geçebilmek ve kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için uzmanlar tarafından eğitici programlar düzenleneceği belirtildi.

Salih Atakan Duran, İçişleri Bakanlığı, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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