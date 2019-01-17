Son Dakika Haberleri: Tire'de Kontrolsüz Dökülen Sıvı Atık İddiası

Tire'de Kontrolsüz Dökülen Sıvı Atık İddiası

27 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde özel bir firmaya ait vidanjör boş alana atık dökerken yakalandı.

Tire'de Kontrolsüz Dökülen Sıvı Atık İddiası, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde özel bir firmaya ait vidanjör boş alana atık dökerken yakalandı.

TOKİ Mahallesi Gençlik Deresi mevkisinde özel bir firmaya ait vidanjörün bölgeye sıvı atık döktüğünü gören vatandaşlar durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

Zabıta, jandarma, İZSU ve Çiftçi Malları Koruma ekipleri, bölgede inceleme yapıktan sonra tutanak tutup incelenmek üzere vidanjörden numune aldı.

Alınan numuneler tahlil için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderildi.

Numunenin sonucuna göre, çevreyi kirlettiği belirtilen firmaya ceza uygulanacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:44 Kaynak: AA

Zabıta, İzmir, Tire, Güncel
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