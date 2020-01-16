Tire Kaymakamı Çobanoğlu'ndan turizm vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tire Kaymakamı Çobanoğlu'ndan turizm vurgusu - Son Dakika

Tire Kaymakamı Çobanoğlu'ndan turizm vurgusu

6 saat önce

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, "Tarihi dokuyu koruduğumuz ve tanıtımını yaptığımız sürece ilçemiz kabuğunu kıracak ve turizme daha fazla açılacaktır.

Tire Kaymakamı Çobanoğlu'ndan turizm vurgusu, System.String[]

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, "Tarihi dokuyu koruduğumuz ve tanıtımını yaptığımız sürece ilçemiz kabuğunu kıracak ve turizme daha fazla açılacaktır. Bu da ilçemiz ekonomisine önemli katkı koyacaktır" dedi.


Tire İlçe Müftülüğünün her ay düzenli olarak yaptığı toplantı, Tire İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıya onur konuğu olarak Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu katıldı. Tire İlçe Müftüsü Şaban Sadan, İlçe Vaizi Hüseyin Alınmaz, Müftülük Şefi Mehmet Bayrak ve din görevlileri de toplantıda yerini aldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Tire İlçe Müftüsü Şaban Sadan, daha sonra mikrofonu Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu'na bıraktı. Çobanoğlu, Tire'nin tarihi dokusundan bahsetti. Kaymakam Çobanoğlu, "İlçemiz tarihi dokusu ile adından sıkça söz ettiren bir kent. Ecdadımız bizlere burada çok güzel bir miras bırakmış. Farkında olmasak da bizler Tire'de bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. İlçemizde sayısız tarihi cami var. Tarihi camilerde görev yapan arkadaşlarımızın özellikle camileri ile ilgili tarihi dokuyu çok iyi bilmeleri ve bu atmosferi önce kendileri yaşaması gerekir. Sizlerden ricam bu tarihi dokunun farkında olmanız" dedi.


Turizm vurgusu: "Tarihi dokuyu koruduğumuz ve tanıtımını yaptığımız sürece.."


Çobanoğlu, turizm vurgusu yaparak şöyle devam etti:


"Tire tarihi dokusu ile çok sayıda yerli ve yabancı turiste misafirlik ediyor. Ecdadımız bu eserleri inşa edip koruyarak bizlere miras bırakmış. Bizlerde bu eserleri koruyarak gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Tarihi dokuyu koruduğumuz ve tanıtımını yaptığımız sürece ilçemiz kabuğunu kıracak ve turizme daha fazla açılacaktır. Bu da ilçemiz ekonomisine önemli katkı koyacaktır. Eğitim ilk olarak ailede başlar. Sizlerde din görevlileri olarak temel aile bilinci üzerinde yoğunlaşmanız ve aile eğitimi hakkında cemaatinizi bilinçlendirmeniz gerekiyor. Bu konuda sizlerin omuzlarınızda bir yük olduğunu düşünüyorum." - İZMİR

Fatih, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
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