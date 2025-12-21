Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi
21.12.2025 10:35
Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tirebolu'dan Doğankent istikametine seyir halinde olan Şerif K. (71) idaresindeki 55 SB 829 plakalı tır ile karşı yönden gelen Galip Demiral (35) yönetimindeki 35 KOR 61 plakalı otomobil Kovancık Köyü mevkiinde çarpıştı.

Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 35 KOR 61 plakalı otomobil sürücüsü Galip Demiral ile araçta yolcu olarak bulunan ablası Gülcan Demiral (52) ve Dilara Elmas Yılmaz (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Şerif K. ise kazada hafif şekilde yaralandı.

Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, TIR sürücüsü Şerif K. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin adli soruşturmanın jandarma ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi
Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika
