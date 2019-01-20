Son Dakika Haberleri: Tırı Soyulan Sürücü Ölü Bulundu (2)

Tırı Soyulan Sürücü Ölü Bulundu (2)

5 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yurt dışına yük taşıyan ve aracı soyulan sürücü ölü bulundu.

Tırı Soyulan Sürücü Ölü Bulundu (2), System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yurt dışına yük taşıyan ve aracı soyulan sürücü ölü bulundu.

Ayaklı Mahallesi'nde yolda park halindeki 34 ZM 2645 plakalı tırın içinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, söz konusu kişinin Cihan Kızılkaya olduğunu ve silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Kızılkaya'nın İstanbul'daki bir firmada şoförlük yaptığı ve Kuzey Irak'a bakır kablo götürmek üzere yola çıktığı öğrenilirken, söz konusu yükün de çalındığı iddia edildi.

Cihan Kızılkaya'nın cesedi, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:28 Kaynak: AA

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