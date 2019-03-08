Son Dakika Haberleri: Tırnakçının Çabası Kamerada

Tırnakçının Çabası Kamerada

1 saat önce

İstanbul Esenler'de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıs kameralara yakalandı.

İstanbul Esenler'de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıs kameralara yakalandı. Olay, Esenler Kazımkarabekir Caddesi'nde bir giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mağazaya gelen bir şahıs 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalıştı. Mağazadan bir ürün alan şahsın kasiyerin kafasını karıştırarak fazla para üstü almaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde tırnakçının kasiyeri dolandırmak için dakikalarca çabaladığı anlar yer alıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

Kazımkarabekir, İstanbul, Esenler, Güncel
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