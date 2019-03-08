Tırnakçının Çabası Kamerada
1 saat önce
İstanbul Esenler'de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıs kameralara yakalandı.
İstanbul Esenler
'de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıs kameralara yakalandı. Olay, Esenler Kazımkarabekir
Caddesi'nde bir giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mağazaya gelen bir şahıs 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalıştı. Mağazadan bir ürün alan şahsın kasiyerin kafasını karıştırarak fazla para üstü almaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde tırnakçının kasiyeri dolandırmak için dakikalarca çabaladığı anlar yer alıyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:56 Kaynak: İHA
84 Ayrı Dolandırıcılık Suçundan Aranan Kişi Bodrum'da Yakalandı
10 Büyükşehirde Son Durum Ne? ANAR'ın Sahibi Açıkladı
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Deniz Ulaşımı Ücretsiz Olacak
Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevk Edildi