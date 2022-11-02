Yaka paça yakalanan uyuşturucu satıcısının tişörtündeki yazı dikkat çekti - Son Dakika
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Yaka paça yakalanan uyuşturucu satıcısının tişörtündeki yazı dikkat çekti

02.11.2022 10:29

Adana'nın Çukurova ilçesinde torbacı olduğu öne sürülerek yakalanan zanlının tişörtündeki İngilizce 'kaçı' yazısı dikkat çekti. Şüpheli işlemlerinin ardından adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Adana'nın Çukurova ilçesinde Mehmet A.'yı takibe aldı. Mehmet A., sokakta uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Mehmet A.'nın yapılan üst aramasında ceplerinden 4 sentetik hap bulundu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Mehmet A., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A.'nın tişörtündeki 'Kaçış' anlamına gelen İngilizce 'Escape' yazısı dikkat çekti. Mahkemeye çıkarılan Mehmet A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu satıcısı şahıs yaka paça yakalandı, herkes tişörtündeki yazıya takıldı
Adana'da uyuşturucu satıcısı şahıs yaka paça yakalandı, herkes tişörtündeki yazıya takıldı
Kaynak: DHA
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaka paça yakalanan uyuşturucu satıcısının tişörtündeki yazı dikkat çekti - Son Dakika

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