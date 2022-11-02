Millet İttifakı'nın adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette iki isim öne çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Adana'nın Çukurova ilçesinde Mehmet A.'yı takibe aldı. Mehmet A., sokakta uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Mehmet A.'nın yapılan üst aramasında ceplerinden 4 sentetik hap bulundu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yaka paça yakalanan uyuşturucu satıcısının tişörtündeki yazı dikkat çekti - Son Dakika

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