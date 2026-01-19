Tişrin Barajı\'nın altında SDG\'ye ait mühimmat deposu bulundu

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG unsurlarından devraldığı Münbiç'in güneybatısındaki Tişrin Barajı'nda arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

MÜHİMMAT DEPOSU BULUNDU

Yapılan çalışmalar sırasında Tişrin Barajı'nın altında terör örgütünün mühimmat deposu bulundu.

KAMİKAZE DRONLAR, ROKETATARLAR, HAVA MERMİLERİ...

Tespit edilen mühimmat deposunda çok sayıda patlayıcının yanı sıra kamikaze insansız hava araçları (İHA), roketatar ve hava mermileri gibi çeşitli silahlar ele geçirildi. Suriye birlikleri, barajın altındaki bölmede yer alan terör örgütü sembollerini de indirdi.

ÇATIŞMA OLMAKSIZIN DEVRALINDI

Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Suriye ordusu bu sabah Fırat Nehri üzerinde yer alan Tişrin Barajı'nın kontrolünü çatışma olmaksızın devralmıştı.