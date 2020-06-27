Titanyumdan üretilen vücut parçaları, uzuvlarını kaybeden hastaların umudu - Son Dakika

Titanyumdan üretilen vücut parçaları, uzuvlarını kaybeden hastaların umudu

Titanyumdan üretilen vücut parçaları, uzuvlarını kaybeden hastaların umuduSAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezinde (METÜM) kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz bölgelerinde kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen organlar aslına uygun...

Titanyumdan üretilen vücut parçaları, uzuvlarını kaybeden hastaların umudu

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SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezinde (METÜM) kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz bölgelerinde kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen organlar aslına uygun üretilerek hastanın vücuduna yerleştiriliyor. METÜM Müdür Yardımcısı Hilal Peker Öztürk, son 3 yılda yaklaşık 150 kişiye titanyumdan özel implant ürettiklerini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane METÜM'de beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, yüz deformitelerinin düzeltilmesi, diş tümörleri ve gözle ilgili sorunlara ilişkin vücutta kaybedilen bölgenin aynısı, kişiye özel olarak tasarlanarak, 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle birebir üretiliyor. Merkezde, kafasında, kolunda, bacağında, göğsünde kayıplar bulunan, vücudunda tümörler olan, bakmaya bile korkulan kötü görüntülü hastalıklar taşıyanlar eski görüntülerine kavuşturuluyor. METÜM'de 2 diş hekimi, 9 mühendis, 2 idari personel, 2 üretim teknikeri, 1 de torna tesviye teknisyeni olmak üzere toplam 16 personel çalışıyor.

'TASARIM VE ÜRETİM AYRI ÇATI ALTINDA'

METÜM Müdür Yardımcısı Hilal Peker Öztürk, kişiye özel tasarlanan implantların tasarımının ve üretiminin aynı çatı altında yapıldığını belirterek, merkezin bu bağlamda Türkiye'de tek olduğunu ifade etti. Üretimlerin hekim talebiyle gerçekleştiğini anlatan Öztürk, "Hekim tomografi, MR görüntülerini yolluyor. Mühendis arkadaşlarımız bir takım yazılım programlarını dijital ortamda 3D modele çeviriyorlar. Bu 3 boyutlu model üzerinde tasarımı yapıyorlar. Sonrasında ilk etapta plastik model üretiyoruz. Eğer hekim hastayı implante etmek için implant istiyorsa plastik modeli hekime gönderiyoruz. Hekim bunu onaylıyor, onayladıktan sonra son işlemlerini yapıp metal titanyumu üretime sokuyoruz" ifadelerini kullandı.

'TİTANYUMDAN ÜRETİLİYOR'

Müdür Yardımcısı Öztürk, 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bir protokol imzaladıklarını ve bu bağlamda genel sağlık sigortalıların METÜM'den hizmet aldıkları takdirde giderlerinin SGK geri ödeme kapsamına alındığını kaydetti. Öztürk, "Kuruluşundan beri METÜM'de 600 civarında proje yapıldı. Bu projelerin içinde kişiye özel implantların yanı sıra plastik modeller, eğitim modelleri projeler de var. SGK kapsamına girdikten sonra ise son 3 yılda yaklaşık 150 kişiye özel implant üretildi. Üretimleri titanyumdan yapıyoruz. Titanyum, bio uyumluluğu ispatlanmış bir malzeme olduğu için hasta hiçbir şekilde sorun yaşamıyor. Enfeksiyon riski yaşanmıyor ve vücutla son derece uyumlu kalabiliyor. Geri dönüşler çok keyifli, hastaların mutluluğunu görmek, sağlığına kavuştuğunu görmek çok keyifli. Kamunun böyle bir kuruluşu olduğunu bütün herkese duyurmaya çalışıyoruz. Bütün ihtiyaç sahiplerine de hizmet etmeye hazırız" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Gülhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Titanyumdan üretilen vücut parçaları, uzuvlarını kaybeden hastaların umudu - Son Dakika

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