Son Dakika Haberleri: Tiyatro Festivali Biletlerine Yoğun İlgi

Tiyatro Festivali Biletlerine Yoğun İlgi

15 dakika önce

Adana'da bu yıl 27 Mart-30 Nisan tarihlerinde 21. kez düzenlenecek Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin biletleri satışa sunuldu.

Tiyatro Festivali Biletlerine Yoğun İlgi, System.String[]
Adana'da bu yıl 27 Mart-30 Nisan tarihlerinde 21. kez düzenlenecek Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin biletleri satışa sunuldu.

Bilet alabilmek için Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezindeki gişeler önüne yanlarındaki çadır ve sandalyeleriyle gelen tiyatro severler, gece geç saatlere kadar kuyrukta bekledi.

Adana Devlet Tiyatroları Müdür Yardımcısı Kazım Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gösterildiğini vurguladı.

Seyircilerin geceden bilet sırasına girdiklerine dikkati çeken Öztürk, "Biletlerimiz iki gişeden satışa sunuldu. Saat 14.00'ten itibaren internetten de satışa açacağız. Umut ediyoruz ki, her sene olduğu gibi bu yıl da biletlerimiz saat 17.00-18.00 gibi bitecek. Kişi başına her oyun için 4 bilet sınırlaması bulunuyor. Yabancı oyunlara bile yerli oyunlar kadar ilgi var. Her sene böyle oluyor. Bu festival 45 gün olsa yine bilet yetiştirmekte zorlanacağız." diye konuştu.

Dün gece saatlerinde tiyatro binasına gelip çadır kurarak bekleyen iç mimar Fahri Dağ da festivali beğenerek takip ettiğini söyledi.

Festivalden bilet almak için her yıl çadırıyla gece saatlerinde geldiğini ifade eden Dağ, "Geceden geliyoruz çünkü ertesi güne bilet kalmıyor. Muhtemelen bugün de bazı biletler kalmayabilir. Gece yarısı geldik, biz 80. sıradayız. Bizden öncekiler de her biri tek tek almayacak fazla bilet almaya çalışacak. Bize yine istediğimiz oyunlar kalmayabilir öyle bir riskimiz var." dedi.

Engellilerin her oyunda ücretsiz bir bilet alma hakkına sahip olduğu festival için sıraya giren bedensel engelli Türkçe öğretmeni Tolga Atmış da etkinliğe her yıl katılmaya çalıştığını ifade etti.

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 21. kez perdelerini açacak. Festivalde, yurt dışından 8 tiyatro, yurt içinden 7 devlet tiyatrosu, 2 şehir tiyatrosu ve 14 özel tiyatronun katılımıyla 31 oyun sahnelenecek. Festival 30 Nisan'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:47 Kaynak: AA

27 Mart, Adana, Devlet Tiyatroları, Kültür Sanat
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