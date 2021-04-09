Tiyatro Ofisi'nden "SESSİZ" Çığlık - Son Dakika

2019 yılında İzmir Karşıyaka'da Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı ve 20 sene Menemen Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği yapmış İzmir'li sanatçı Metin Güler'in sanat yönetmenliğinde kurulan Tiyatro Ofisi "SESSİZ" oyunuyla perde dedi. Metin Güler'in yazdığı veyönettiğioyun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddi katkılarıyla sahnelendi. Karşıyaka Boyoz Akademi'de seyirciyle buluşan oyun seyirci tarafından ilgi gördü.

Müzik'lerini Sedat Utku Güçoğlu'nun yaptığı oyunda , ışıkta Levent Berber'in dekorda ise Arkın Selek'in katkıları yer alıyor.Oyunun Reji Asistanlığını Buket Kahraman,dramaturgluğunu ise Nurdan ÖZGÜR üstlendi. Oyunda; Mert Engin, Eren Erdi, Bingül Çankaya, Buket Kahraman ve Kamuran Akkuş rol alıyor.

Bir gencin eroin ile olan mücadelesini anlatan oyun gerek atmosferi, gerek müzikleri, gerekse de uygulanması ile dikkat çeken oyun ilerleyen tarihlerde de seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Son zamanlarda özellikle"EVDE TİYATRO FESTİVALİ" gibi Online alanda yaptığı etkili ve önemli projelerle adından sıkça bahsettiren Tiyatro Ofisi " SESSİZ" oyunuyla seyircisi ile buluştu.

2019 yılında İzmir Karşıyaka'da Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı ve 20 sene Menemen Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği yapmış İzmir'li sanatçı Metin Güler'in sanat yönetmenliğinde kurulan Tiyatro Ofisi "SESSİZ" oyunuyla perde dedi. Metin Güler'in yazdığı veyönettiğioyun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddi katkılarıyla sahnelendi. Karşıyaka Boyoz Akademi'de seyirciyle buluşan oyun seyirci tarafından ilgi gördü.

Müzik'lerini Sedat Utku Güçoğlu'nun yaptığı oyunda , ışıkta Levent Berber'in dekorda ise Arkın Selek'in katkıları yer alıyor.Oyunun Reji Asistanlığını Buket Kahraman,dramaturgluğunu ise Nurdan ÖZGÜR üstlendi. Oyunda; Mert Engin, Eren Erdi, Bingül Çankaya, Buket Kahraman ve Kamuran Akkuş rol alıyor.

Bir gencin eroin ile olan mücadelesini anlatan oyun gerek atmosferi, gerek müzikleri, gerekse de uygulanması ile dikkat çeken oyun ilerleyen tarihlerde de seyirciyle buluşmaya devam edecek.