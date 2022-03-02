Tiyatro Oyuncuları Derneği, ödenekli tiyatrolara çağrıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Tiyatro Oyuncuları Derneği, ödenekli tiyatrolara çağrıda bulundu

02.03.2022 15:21
Tiyatro Oyuncuları Derneği, ödenekli tiyatrolara çağrıda bulundu

Tiyatro Oyuncuları Derneği, (TO-DER) Başkanı İsmail Yeşilbağ, ödenekli tiyatrolara zorlu ekonomik koşullar üzerine çağrı yaptı.

Tiyatro Oyuncuları Derneği, (TO-DER) Başkanı İsmail Yeşilbağ, ödenekli tiyatrolara zorlu ekonomik koşullar üzerine çağrı yaptı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilbağ, son dönemdeki zamlardan dolayı artan maliyetler sebebiyle özel tiyatroların hem şehir içi hem de turne programında büyük problemler yaşadığını, hatta turne yapmanın imkansız hale geldiğini belirtti.

Yeşilbağ, ücretsiz oyun oynatan belediyeler ile düşük bilet fiyatıyla seyirciye ulaşan Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları gibi ödenekli kurumlardan bilet fiyatlarını arttırmalarını istedi.

Salgın döneminde özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığının özel tiyatrolara karşı iyi niyetli desteklerine değinen Yeşilbağ, "Fakat bu desteklerle birlikte sanatın sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlı adımların atılması gereklidir. Bu adımların başında Devlet Tiyatrolarının sembolik bilet fiyatlarının yükseltilmesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

TO-DER Genel Sekreteri Yasin Çetin ise Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde tüm kamu kurumlarının iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

Ücretsiz oyun sahneleten ve ücretsiz tiyatro eğitimleri veren belediyelerin bu uygulamalara son vermesi gerektiğini ifade eden Çetin, "Ücret ödendiği takdirde hem alınan eğitim değer kazanır hem de özel tiyatro kurumlarına destek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin, Devlet Tiyatroları ile İstanbul Şehir Tiyatrolarının bilet ücretlerini özel tiyatrolarla aynı rakamlara getirmesi gerektiğini savunarak, "Çünkü ücretsiz ya da sembolik rakamlarla yapılan tiyatrolar, özel tiyatroların şartlarını dolaylı olarak zorlaştırıyor. Bu problemin çözümü için Bakanlık öncülüğünde diğer kamu kurumlarıyla iş birliği halinde, çözüm odaklı adımlar atılması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
Balkan ülkelerinin tiyatro oyunları Bursa'da 'perde' diyecek Balkan ülkelerinin tiyatro oyunları Bursa'da 'perde' diyecek 'Definename' yoğun ilgi gördü 'Definename' yoğun ilgi gördü

Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları, Tiyatro, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tiyatro Oyuncuları Derneği, ödenekli tiyatrolara çağrıda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'nden Haluk Levent'e konser teklifi: Özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
14:43 Yanan evinden kuşları ve ölen oğlunun fotoğraflarını kurtarmak istedi! Canından oldu
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
14:30 Nikahtan önce anne olmak istediğini söylemişti! Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 15:29:22. #1.13#
SON DAKİKA: Tiyatro Oyuncuları Derneği, ödenekli tiyatrolara çağrıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement