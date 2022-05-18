Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (3) - Son Dakika
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Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (3)

18.05.2022 18:31
Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (3)

SALDIRI ANI KAMERADAAnkara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çiğdem Mine H.'nin, sokak köpeklerini beslerken tartıştığı Aydın K. ve oğlu Emrah K.'nin saldırısına uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çiğdem Mine H.'nin, sokak köpeklerini beslerken tartıştığı Aydın K. ve oğlu Emrah K.'nin saldırısına uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Aydın K. ve Emrah K.'nin, tartıştıkları Çiğdem Mine H.'yi yumruk darbesiyle yere düşürdüğü ve yerde tekmeledikleri görüldü. Öte yandan gözaltına alınan Aydın K. ve Emrah K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (3) - Son Dakika
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