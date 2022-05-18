Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (3)

SALDIRI ANI KAMERADA

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çiğdem Mine H.'nin, sokak köpeklerini beslerken tartıştığı Aydın K. ve oğlu Emrah K.'nin saldırısına uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Aydın K. ve Emrah K.'nin, tartıştıkları Çiğdem Mine H.'yi yumruk darbesiyle yere düşürdüğü ve yerde tekmeledikleri görüldü. Öte yandan gözaltına alınan Aydın K. ve Emrah K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.