Tiyatro ve sinema sanatçısı Üstün Asutay, Bakırköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı - Son Dakika

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Üstün Asutay için vefatının 1. yılında Bakırköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Anma etkinliğine, Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) üyelerinin yanı sıra sanatçının sevenleri ve dostları katıldı.

Etkinliğin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan BASAD Başkanı İlhan Gülek, Üstün Asutay'ın hem sanat dünyası hem de Bakırköy için çok değerli bir insan olduğuna dikkati çekerek, Asutay'ın Bakırköy Halkevi'nden yetişen kuşağın son temsilcilerinden olduğunu söyledi.

Sanatçının son anına kadar gülmeye ve güldürmeye devam ettiğini vurgulayan Gülek, "Kartaltepe İlkokulu'nda 7 yaşında bir çocukken Bakırköy'de Münir Özkul'u izleyince tiyatrocu olmaya karar veriyor. Şimdi burada onun pek çok öğrencisi tiyatro sanatını devam ettiriyor. Üstün Asutay'ın vefatı bizim için çok büyük bir kayıp. Onun mirasını ve idealini BASAD olarak yaşatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülek, sanatçıyla yaşadığı hatırlarını da unutamadığını dile getirerek, onunla yaşadığı bir anıyı şu sözlerle anlattı:

"Bir gün onu sahneye çağırdık. 'Üstün Asutay' diye anons ettik. Orada oturuyor ve gelmiyor. Arkada bir başka Üstün adında arkadaşı vardı. Yüksek sesle ona 'Üstün seni çağırıyorlar.' dedi. Arkadaşı da 'Hayır efendim, üstüne basa basa sizin adınızı söylüyorlar.' demişti. Üstün Ağabey'in cevabı çok manidardı. 'Üstünlerin üstüne kimse basamaz, hadi beraber çıkalım.' dedi ve bütün salonu kahkahaya boğarak arkadaşıyla beraber sahneye çıktılar."

Üstün Asutay kimdir?

Üstün Asutay, "Kuruntu Ailesi", "Bizim Mahalle" ve "Uzaylı Zekiye" adlı dizilerin yanında "Evdekiler", "Vatandaş Ahmet Efendi" ve "Selamsız Bandosu" adlı filmlerdeki karakterleriyle unutulmaz oyuncular arasına yer aldı.

Hayatını 7 yaşında tanıştığı tiyatroya adayan Asutay, ilk oyunculuk derslerini Bakırköy Halkevi'nde Münir Özkul ve Kenan Pars'tan aldı. Sanatçı, Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu'nda uzun yıllar sahneye çıktı.

Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile 1993'te faaliyete geçen BASAD'ın kurucu üyeleri arasında yer alan, bir dönem başkanlığını yürüten Asutay, derneğin onursal başkanıydı.

Asutay, geçen sene çoklu organ yetmezliğinden ötürü 82 yaşındayken hayatını kaybetti.