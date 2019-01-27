Tiyatrodan Çıkınca Geride Ne Kalır?
1 saat önce
"Dışarda Hiçbirşey Var" oyununa gittim. Herkes tek ve herkes biricik! Sadece bizim gördüklerimiz değil. Evreni paylaştığımız o yaratılanların hepsi! Tek! Size anlatmak istediklerim var dedim ve bu videoyu hazırladım.
"Dışarda Hiçbirşey Var" oyununa gittim. Herkes tek ve herkes biricik! Sadece bizim gördüklerimiz değil. Evreni paylaştığımız o yaratılanların hepsi! Tek! Size anlatmak istediklerim var dedim ve bu videoyu hazırladım. Betül Arım
hem kendi hayatından örnekler vererek hem yaşadıklarımızdan hikayeler çıkartarak bizi bize öyle güzel anlatıyor ki. Yaşamımızın sorumluluğunu kendi elimize nasıl almamız gerektiğini, hastalıkları nasıl yenebileceğimizi, güne iyi başlamanın (tv izlememize rağmen) nasıl mümkün olduğunu gülümseterek izlettiriyor… Betül Arım'ın tavsiye ettiği kitaplar:
%100 düşünce gücü Düşünce Gücüyle Tedavi 4 Anlaşma Ustaca sevmek Bilinçaltı Zihninizin Gücü
İnstagramda oyunun sayfası: https://www.instagram.com/disardahicb...
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:00 Kaynak: Youtube
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