TKDK Yozgat İl Koordinatörü Türker, süt üretici birlik yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TKDK Yozgat İl Koordinatörü Türker, süt üretici birlik yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Türker, süt üretici birlik yöneticileriyle bir araya geldi

7 saat önce

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, süt üretici birlik yöneticileriyle toplantı yaptı.

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Türker, süt üretici birlik yöneticileriyle bir araya geldi, System.String[]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, süt üretici birlik yöneticileriyle toplantı yaptı.

TKDK İl Koordinatörlüğünde yapılan toplantıda Türker, 8. Başvuru Çağrı İlanı Kapsamı'nda süt toplama merkezlerinin şartlarının iyileştirilmesi, ekipman ihtiyaçlarının karşılanması ve soğutuculu süt toplama araçlarının yenilenebilmesi için verilen destekler hakkında bilgiler aktardı.

Türker, TKDK'nin yaklaşık 320 milyon liralık hibeyi üreticiye ulaştırmak için 8. Başvuru Çağrı İlanı'na çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu ilanımızda süt toplama merkezlerimize ve kesimhanelerimize yüzde 40 ile yüzde 50 arasında hibe desteği sağlayarak yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda ilimizde bulunan süt üretici birlikleriyle bir araya gelerek bu desteklerden yararlanmalarını istiyoruz. Başkanlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucu hayat bulmasını planladığımız süt toplama merkezleri projelerimiz için Sarıkaya'da tekrar bir araya geleceğiz. Bu toplantılar sonucunda ilimize yeni yatırımlar kazandırılacak ve yeni istihdam alanları oluşturulacaktır."

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Yozgat, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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