Tkf Başkanı Esat Delihasan Başarılı Bir Operasyon Geçirdi
1 saat önce
Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan, özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirdi.
Türkiye
Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan
, özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirdi.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Muammer Kocatürk tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında başkanın 2014 yılında dizine yerleştirilen platinler alındı.
Dünya ve Avrupa
Karate Federasyonlarının yanı sıra Balkan ve Akdeniz
Karate Federasyonlarında da önemli görevleri bulunan Delihasan, bir süre istirahat edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:37 Kaynak: AA
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