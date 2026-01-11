TKH'den İran'a Destek Çağrısı

(ANKARA)- Türkye Komünist Hareketi (TKH), "İran halkının mücadelesini istismar eden emperyalizme karşı Fars, Türk ve Kürt emekçilerini dayanışma içinde ortak mücadele vermesi çağrımızı yineliyoruz: İran'da tek yol ulusal, laik, anti-emperyalist cephenin örgütlenmesidir" açıklamasını yaptı.

TKH, İran'da devam eden protestolarda İran halkına destek verdiğini belirttiği açıklamasında, şunları kaydetti:

"Emperyalizmin roketini, yobazın karanlığını İran halkı yenecektir. Temel hak ve özgürlükleri yok sayan İran'daki şeriat rejiminin baskı ve despotik yönetimle İran halkına yaşattığı baskılar karşısında İran halkının yanındayız.

İran'daki 'molla rejiminin' kapitalist bir rejim olduğunu biliyoruz. İran'da iktidar sahiplerinin kapitalist sınıfları ihya ederken İran halkının yoksulluk içinde olduğu gerçeği karşısında sokağa çıkan İran emekçilerinin yanındayız.

İran halkının yoksulluğunun bir nedeni mevcut rejim ise en az onlar kadar bir başka sorumlu da ABD başta olmak üzere emperyalizmdir. Emperyalizmin uyguladığı ekonomik ambargo İran halkının yoksulluğunun bir başka nedenidir. İran'ı yeniden emperyalizme bağımlı kılmak, bu olmazsa İran'ı parçalamak isteyen emperyalizmin de karşısındayız.

İran halkına 'yoksulluğu az, özgürlüğü çok gören' molla rejimine karşı ayağa kalkan İran halkının yanında olmak ile emperyalizmin niyet ve planlarına çanak tutmak arasında ince çizgi yoktur.

Amerikan emperyalizminin müdahalesine ya da İran'ın parçalanmasına hizmet edecek emperyalist müdahalelerin İran halkının çıkarına olmadığı gibi İran'da eşitlik ve özgürlük mücadelesinin de önünü açmayacaktır.

İran halkının gericiliğe karşı özgürlük ve yoksulluğa karşı insanca yaşam mücadelesinin yanındayız ancak emperyalizminin İran'a yönelik her türlü müdahalesinin karşısındayız.

İran halkının mücadelesini istismar eden emperyalizme karşı Fars, Türk ve Kürt emekçilerini dayanışma içinde ortak mücadele vermesi çağrımızı yineliyoruz: İran'da tek yol, ulusal laik anti-emperyalist cephenin örgütlenmesidir."