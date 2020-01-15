TKİ Tavşanlı Linyitspor Antalya kampından döndü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bölgesel Amatör Ligi 9. Grupta mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor 1 haftalık Antalya kampından döndü.



Hafta sonu deplasmanda Arifiye Kalaycıspor ile karşılaşacak olan TKİ Tavşanlı Linyitspor'un teknik direktörü Fuat Gümüşay, transferler ve hedefler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



İkinci devre öncesi yeni transferlerin müjdesini veren Gümüşay, "13 maçın hepsini kazanmak için mücadelemizi yapacağız. Hem yarışacağız, hem de sene içerisinde yapılanacağız. Ara açık, şampiyonluk zor ama imkansız değil" dedi



Ligin ilk yarısında büyük bir hayal kırıklığı oluşturan ve Fuat Gümüşay'ın takımın başına getirilmesiyle yeni bir yol haritası çıkaran TKİ Tavşanlı Linyitspor ikinci yarı hazırlıkları Antalya'da tamamlandı.



Hakan Soylu, Hakan Doğan, Hayrettin Çınar, Uğur Yalçın, Cihat Serkan Akcan, Kemal Akbaba gibi isimlerle yollarını ayıran Linyitspor, şuana kadar Doğan Aydın, Samet Aydın, Cihan Bal, Cemal Şener ve Furkan Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Antalya kampını ve takımı değerlendiren TKİ Tavşanlı Linyitspor Teknik Direktörü Fuat Gümüşay, eksik gördükleri birkaç mevkiye daha transfer yapacaklarını söyledi.



Kırmızı-siyahlıların büyük hedeflerle yola çıktığını ve şampiyonluk parolasıyla güçlü bir takım kurduğunu hatırlatan teknik direktör Gümüşay, "Puan farkı açılınca futbolcular mental olarak biraz düşmüş durumdaydı. İlk yarının son maçında 50-60 dakika iyi de bir oyun sergiledik. Üç hafta hocasız çalışılmanın verdiği antrenmansızlık sebebiyle fiziksel olarak düşüş yaşadık. Devreden sonra bir hafta Tavşanlı'da ve Antalya'da bir çalışma yaptık. Yavaş yavaş istediklerimizi yapmaya başladık" dedi.



Takımdan ayrılan oyuncuların yerini doldurmak için hem kendilerinin hem de yönetimin büyük bir çaba sarf ettiğini vurgulayan Fuat Gümüşay, "Aramızdan ayrılan arkadaşlar oldu. Biz geldiğimizde kesinlikle kafasını ve ruhunu burada hissetmeyen oyuncularımızın gidebileceğini söyledik. Ayrılan arkadaşların yerini doldurmaya çalışıyoruz. Hem kulübümüzü hem de takımımızı düşünerek iyi tercihler yaparak güzel bir kadro kurmaya çalıştık" diye konuştu.



İkinci yarıda çıkacakları 13 maçın hepsini kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyleyen Gümüşay, "Hem yarışacağız, hem de sene içerisinde yapılanacağız. Biz başladığımız ilk günden beri oyuncularımıza söylüyoruz. Ara açık, şampiyonluk zor ama imkansız değil. Futbolda geçmiş yıllarda böyle olaylar gördük. Bizlerde hedefin peşinden sonuna kadar gideceğiz" dedi.



İki yıl önce Tavşanlı'da çalıştığını hatırlatan Gümüşay, "O yıllarda da taraftarlarımız takımdan ve oyundan çok memnundular. Onların ne istediğini çok iyi biliyorum. Tavşanlı Linyitspor taraftarları çok bilinçlidir. Sahada o mücadeleyi gördüklerinde sonuca pek fazla önem vermiyor. Bizde onların istediği şekilde koşan, mücadele eden ve formasının hakkını veren bir takım için çalışıyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA