TKP'den Migros İşçilerine Destek Ziyareti

31.01.2026 18:35
TKP, Migros işçilerine destek için Torbalı deposunu ziyaret etti, işten atmalara tepki gösterdi.

(İZMİR) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü, Migros depolarında yaşanılabilir ücret ve çalışma koşulları talebiyle 7 şehirde iş bırakan işçilere Torbalı'daki depo önünde destek ziyaretinde bulundu. TKP Parti Meclisi Üyesi Neşet Pehlivan, "Atılan tüm Migros depo işçileri geri alınmalıdır. İşçilerin tüm sendikal hakları kabul edilmelidir" dedi.

Yaşanılabilir ücret zammı talebiyle İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere 7 şehirde iş bırakan Migros depo işçileri, direnişlerini sürdürüyor. Ücretlerin yüzde 50 artırılması, banka promosyonlarının tamamının işçilere yatırılması, yan haklarının hepsinin yüzde 100 zamlanması, birim amirleri ve yöneticiler tarafından keyfi tutanak tutulmasının son bulması talepleriyle 9 gündür depo önünde direnenlerden 141 işçinin iş akdi ise Migros yönetiminin gönderdiği telefon mesajıyla feshedildi.

TKP İzmir İl Örgütü, iş akdi feshedilen yaklaşık 60 işçiyle dayanışmak için bugün Migros'un Torbalı deposu önünde işçileri ziyaret etti. Parti adına burada açıklama yapan TKP Parti Meclisi Üyesi Neşet Pehlivan, geçen günlerde Bornova'da bulunan Özkanlar Migros önünde eylem yaptıklarını hatırlatarak, tüm Migros marketlerinde işçilerin sesi olmaya devam edeceklerini belirtti. Pehlivan, "Haklı taleplerinizi her yerde dile getirmeye devam edeceğiz. Bir kez daha Migros patronuna söylüyoruz: Atılan tüm Migros depo işçileri işe geri alınmalıdır. İşçilerin tüm sendikal hakları, sendika tercihleri kabul edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

