TMO, 12 bin ton kapasiteli depo ile kapasiteyi arttıracak - Son Dakika

TMO, 12 bin ton kapasiteli depo ile kapasiteyi arttıracak

31.03.2021 13:01
TMO, 12 bin ton kapasiteli depo ile kapasiteyi arttıracak, System.String[]

ANKARA (İHA) – Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Biga Ajans Amirliği tesislerine ilave 12 bin ton kapasiteli depo yaptırmayı planlıyor.

ANKARA (İHA) – Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Biga Ajans Amirliği tesislerine ilave 12 bin ton kapasiteli depo yaptırmayı planlıyor.

TMO tarafından yapılan açıklamada, Çanakkale yerel basınında yer alan 'Toprak Mahuslleri Ofisi Biga Ajans Amirliği'nin kapatılacağı' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

TMO'dan yapılan açıklamada, "Biga Ajans Amirliği, Şirintepe Mahallesi'nde 9 bin 800 ton çelik silo ile Hamdibey Mahallesi'ndeki 5 bin 250 ton kapasiteli yatay depolar olmak üzere 2 ayrı noktada toplam 15 bin 50 ton kapasiteli depolar ile hizmet vermektedir. Biga, çeltik üretiminin yoğun olduğu bir ilçedir. Diğer taraftan TMO faaliyet alanındaki buğday, arpa, mısır ve kuru fasulye üretimi ile de öne çıkmaktadır. Biga'nın modern depolama sistemine sahip olmasını desteklemek ve TMO depo kapasitesini arttırmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi olarak Biga Ajans Amirliği Şirintepe Tesislerine ilave 12 bin ton kapasiteli depo yaptırmayı planlamaktayız. Bu kapsamda mevcut tesislerde iyileştirme sağlanması ve ilave depo yaptırılması koşuluyla lisanslı depoculuk faaliyeti göstermek üzere uzun süreli (10 yıl) kiralama yöntemi ile modernleşecek ve kapasitesi arttırılacak tesislerin Biga'ya kazandırılarak en iyi şekilde hizmet vermesi amaçlanmaktadır" denildi.

Türkiye'nin lisanslı depo yapımını ve kullanımını teşvik etmek amacıyla ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden üreticilere önemli destekler verildiği belirtilen açıklamada, "Bu destekler arasında ürün teslimlerinde yüzde 2 stopaj ve yüzde 2 SGK prim kesintisinden muaf tutulması, 24 ay (ilk 6 aya kadar 6 TL/Ton/Ay, kalan 18 ay ise 3 TL/Ton/Ay) depo kira desteği ile her ürün çeşidi için ton başına 25 TL'yi geçmemek üzere 750 TL'ye kadar nakliye ve parti başına 25 TL analiz destek ödemesi bulunmaktadır. Diğer taraftan üreticilerimize Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin %75'ine kadar 9 ay vadeli kredi (Kredi üst limiti 5 milyon TL) kullanma imkanı sunulmakta olup faizin tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır. Lisanslı depolar üzerinden elektronik ürün senedi (ELÜS) yoluyla ürününü TMO'ya veya piyasaya satan üreticimiz sağlanan destek, teşvik ve muafiyetlerin etkisiyle yüzde 6-7 daha fazla gelir elde etmektedir. Lisanslı depolarda tüccar ve sanayicilerimize de 24 ay 3 TL/Ton/Ay kira desteği verilmekte, ürün alım-satım işlemlerinde KDV ve damga vergisi ile bu işlemlerden doğan kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmakta ayrıca ürünlerini teminat göstererek anlaşmalı bankalardan kredi imkanı sağlanmaktadır" bilgileri yer aldı. - ANKARA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türk Lirası, Kredi, Ajans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TMO, 12 bin ton kapasiteli depo ile kapasiteyi arttıracak - Son Dakika


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