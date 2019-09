Tmo, erbaa'da fındık alımına başladı

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), Tokat 'ın Erbaa ilçesinde belediyenin tahsis ettiği depoda fındık alımına başladı.Yılda yaklaşık 3 bin 500 ton fındık üretiminin gerçekleştiği Erbaa ilçesinde TMO fındık alım merkezi kurdu. Erbaa Belediyesi 'nin tahsis ettiği ve alım merkezine dönüştürülen depoyu, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl , İlçe Tarım Müdürü Murat Gökbulut ve Ziraat Odası Başkanı Arif Yılmaz Köksal ziyaret etti. 28 bin dönüm arazi üzerinde bin 500 çiftçinin fındık üretimi yaptığı ilçede protokol TMO yetkililerinden alım süreciyle ilgili bilgi aldı.2 GÜNDE 50 TON FINDIK ALINDIİki günde 50 ton fındığın TMO tarafından alındığını belirten Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan "Yaklaşık 3 bin 500-4 bin tona yakın fındık üretimi olan Erbaa İlçesi 'nde Toprak Mahsulleri Ofisi alım yeri açarak çiftçilerimizi rahatlattı. Toprak Mahsulleri Ofisi yetkililerine teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimiz daha kaliteli, daha iyi fiyattan devlete ürünlerini satmaya başladılar. Güzel ürünler var, güzel ürünler çıkıyor. Az önce alımını gerçekleştirdiğimiz ürün kendi tabirleriyle yüzde 50 randıman geldi. 16,5 TL fiyat aldı. Devletimizin çiftçimizin yanında olduğu, çiftçimizi desteklediği burada ispatlanmış oluyor. Çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını almış oluyor" dedi.Toprak Mahsulleri Ofisi'ne Erbaa'da depo tahsis ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise "Her zaman bölgenin çiftçisinin de gelirlerini arttırmak amacıyla onların ürünlerini doğru, sağlıklı bir şekilde satmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı belirtiyorduk. Burada da onun somut bir örneği var. Hem onları davet edip görüşerek hem de burada mevcutta bulunan depolarımızı onlara kullanmak üzere vererek elimizden gelen her şeyi yapmış bulunuyoruz. Alım noktasında da çiftçilerimizin güvenli bir şekilde ürünlerini teslim etmesi bizi mutlu etti. Yaptığımız çalışmanın sonucunu görmek bizi mutlu etti" diye konuştu.