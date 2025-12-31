TMO'yu 500 milyon TL dolandıran depo sahibi, yurt dışına kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TMO'yu 500 milyon TL dolandıran depo sahibi, yurt dışına kaçtı

Haberin Videosunu İzleyin
TMO\'yu 500 milyon TL dolandıran depo sahibi, yurt dışına kaçtı
31.12.2025 11:20  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TMO\'yu 500 milyon TL dolandıran depo sahibi, yurt dışına kaçtı
Haber Videosu

Konya'da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kiraladığı depodaki hububatı satan depo sahibi Erkan T.'nin, yurt dışına kaçtığı ve TMO'yu 500 milyon lira dolandırdığı belirtiliyor. Soruşturma kapsamında 9 depo çalışanı da gözaltına alındı.

TMO'yu 500 milyon lira dolandırdığı iddia edilen depo sahibinin yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

TMO, Yunak ilçesinde Erkan T.'ye ait lisanslı depoyu, yıllık yaklaşık 40 milyon TL kira bedeli ödeyerek bölgedeki çiftçilerin ürettiği arpa, buğday ve mısırı depoladı. Daha sonra Ticaret İl Müdürlüğü'nün denetimlerinde, TMO tarafından bildirilen hububat miktarı ile depodaki miktarın uyuşmadığı belirlendi. Depo sahibi Erkan T.'ye de ulaşılamayınca durum polise bildirildi.

'ROMANYA'YA KAÇTI' İDDİASI

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ihbar sonrası çalışma başlattı. Erkan T.'nin, TMO'nun teslim ettiği hububatın yaklaşık 40 tonunu sattığı, bu miktarın piyasa değerinin de yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirlendi. Hububatları sattıktan sonra bankalardan da yüksek miktarlarda kredi çeken ve hakkında yakalama kararı bulunan Erkan T.'nin Romanya'ya kaçtığı öne sürüldü.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, aralarında deponun sorumlu müdürü ve muhasebecisinin de bulunduğu 9 çalışan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Yerel Haberler, Romanya, Ekonomi, Güncel, Yunak, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel TMO'yu 500 milyon TL dolandıran depo sahibi, yurt dışına kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • nihat sert nihat sert :
    Sen depo yapmaktan acizmisin hep kiralıyorsun. Kiraladıkların zaten araya adam sokanlar. Yzık günah milletin parasına. Liyakat olmayınca 74 6 Yanıtla
  • 1234 1234:
    allahim hiçmi dürüst insan kalmadi herkes hirsız oldu bu ne ya 63 1 Yanıtla
  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Bankaya 70 bin borcum var diye haciz çıkaranlar devlet soyuluyor 70 bin için maaşıma haciz koydunuz ağ 42 5 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz Ahmet eren Kacmaz:
    PARALARA YER BİTER SONRA PİŞMANIM DER TUTUKSUZ YARGILANIR KISAS TA HAYAT VARDIR 23 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Resim isim var soy isim yok bu nasil habercilik 17 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İsrail’in tanıma kararı sonrası yeniden gündemde Somaliland nedir İsrail'in tanıma kararı sonrası yeniden gündemde! Somaliland nedir?
Türkiye’ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Uzmanından uyarı var İşte yılbaşı akşamı dikkat etmeniz gerekenler Uzmanından uyarı var! İşte yılbaşı akşamı dikkat etmeniz gerekenler
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil

15:07
Ankaralı Necla’dan Trump’a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı
15:07
Trabzonspor’dan, TFF’ye Galatasaray için başvuru
Trabzonspor'dan, TFF'ye Galatasaray için başvuru
14:55
Mehmet Akif Ersoy’un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı Özellikle bir kişiyi suçladı
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
14:50
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu Zirvede Galatasaray var
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var
14:09
Putin’in konutuna düzenlenen saldırı girişiminin görüntüleri yayınlandı
Putin'in konutuna düzenlenen saldırı girişiminin görüntüleri yayınlandı
13:32
İstanbul’da kar yeniden başlayacak Peş peşe uyarı geldi, saati de belli
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli
12:26
Artvin’de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2025 16:05:03. #7.11#
SON DAKİKA: TMO'yu 500 milyon TL dolandıran depo sahibi, yurt dışına kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.