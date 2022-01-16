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TOBB Türkiye Enerji Meclisi Başkanı Konukoğlu, enerji verimliliği panelinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

TOBB Türkiye Enerji Meclisi Başkanı Konukoğlu, enerji verimliliği panelinde konuştu Açıklaması

16.01.2022 15:48
TOBB Türkiye Enerji Meclisi Başkanı Konukoğlu, enerji verimliliği panelinde konuştu Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Enerji Meclisi Başkanı Zeki Konukoğlu, verimlilik kriterlerinde daha esnek bir yapı planlanarak günümüz koşullarına uygun şekilde düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Enerji Meclisi Başkanı Zeki Konukoğlu, verimlilik kriterlerinde daha esnek bir yapı planlanarak günümüz koşullarına uygun şekilde düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi.

Sanko Holding'den yapılan açıklamaya göre, Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında TOBB sektör meclisleri başkanlarının konuşmacı olarak katıldığı ve çevrim içi gerçekleştirilen "Enerji Verimliliği" panelinde, enerji verimliği politikaları ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlar değerlendirildi.

"Enerji Verimliliği Finansmanı" başlığıyla düzenlenen panelin ilk oturumunda TOBB Türkiye Enerji Sektör Meclisi Başkanı ve SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu, TOBB Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclis Başkanı Fatih Ebiçlioğlu, TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, konuşmacı olarak yer aldı.

Zeki Konukoğlu, enerji verimliliği finansmanının dünya genelinde 3 ana grupta toplandığını belirterek, "Bunlardan biri fonlar aracılığıyla kredili finansmanlar, bir diğeri enerji servis şirketleri tarafından sağlanan finansmanlar, bir başkası ise devletler tarafından sağlanan desteklerdir." ifadesini kullandı.

Mevcut finansman imkanlarının Türkiye'deki bankacılık sistemlerinde de kullanımının yaygınlaştırılabileceğini aktaran Konukoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracat kredileri, tarımsal kalkınma kredileri benzeri verimlilik kredileri de Eximbank gibi konuya spesifik uzmanlığı olacak bir kamu finansman kuruluşu tarafından desteklenmeli. İhracatın temel şartının da yeşil üretim olmaya başladığı göz ardı edilmemelidir. Sadece yabancı para değil, TL kredi kaynaklarının da aktif hale getirilmesi gerekiyor. Ticari kredilere göre daha uzun vadeli krediler sağlanmalı, tercihen 10 yıl ve üzeri olmalıdır. Eximbank aracılığıyla kredi imkanları artırılmalıdır. Enerji tasarrufu performansına bağlı piyasa koşullarının altında maliyet ve yeterli finansman sağlanmalıdır.

Verimlilik kriterlerinde daha esnek bir yapı planlanarak günümüz koşullarına uygun düzenlemeler yapılması gerekiyor. Türkiye'nin yüksek enerji verimliliği potansiyelinin de özellikle KOBİ'lerde ve binalarda finansman ve teknik desteği birleştirecek anahtar teslimi verimlilik projeleri gerçekleştirebilecek bir yapıya ihtiyaç var. Bu nedenle 250 milyon dolarlık potansiyel pazar büyüklüğüyle enerji servis şirketleri modeli Türkiye için bir fırsat olarak öne çıkmaktadır. Enerji servis şirketi işleyişine yönelik sözleşmeleri, standartları, ölçme ve doğrulama protokollerini içeren mevzuatın tamamlanarak uygulamaya geçilmesi modele olan tüketici talebinin artması açısından yarar sağlayacaktır."

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Meclis Başkanı, Sanko Holding, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOBB Türkiye Enerji Meclisi Başkanı Konukoğlu, enerji verimliliği panelinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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